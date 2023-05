Alpin Noir: „Der Pass“ startet in die finale Staffel

Dunkel drohende Berge und noch dunkler drohende Geheimnisse: Die Sky-Serie „Der Pass“ startet heute in ihre dritte – und letzte – Staffel.

Innsbruck – Das Ende naht – und doch zieht es sich. Auf einigermaßen nervenzerfetzende Art, versteht sich. So hat es der Krimi-Mehrteiler „Der Pass“ quasi stilbildend etabliert – und dafür beinahe alle denk- und undenkbaren deutschsprachigen Filmpreise gewonnen: „Alpin noir“ – dunkel drohen die Berge, die Tonspur verdichtet sich zum Klangteppich, wenig Worte werden gemacht, dafür schauen alle misstrauisch oder sonst komisch. Jeder Blick ein Geheimnis. Und jedes Geheimnis verweist auf ein anderes Geheimnis. Verrätselung in Vollendung – ein klein bisschen zu sehr verliebt vielleicht in die stolz zur Schau gestellte eigene Brillanz, aber nach wie vor televisionärer Goldstandard.