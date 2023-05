Jamie Foxx meldet sich erstmals nach medizinischem Notfall

Der Schauspieler war Mitte April in eine Klinik eingeliefert worden und soll seit dem medizinisch betreut werden.

Los Angeles – Hollywoodstar Jamie Foxx („Day Shift“) hat sich erstmals seit den beunruhigenden Nachrichten über seinen medizinischen Notfall mit Dankesworten an seine Fans gewendet. „Weiß all die Liebe zu schätzen!!! Fühle mich gesegnet!“ schrieb der 55-Jährige, bei dem vor drei Wochen nach Familienangaben „medizinische Komplikationen“ aufgetreten sind, auf Instagram. Hinter dem ansonsten knapp gehaltenen Statement postete der Oscar-Preisträger noch betende Hände, ein Herz und einen Fuchs – letzteres wohl in Anspielung auf seinen Namen, der mit einem x geschrieben auf Englisch „Fuchs“ bedeutet.