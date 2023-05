Auf Balkon geklettert: Dreijährige Kinder in Innsbruck von Feuerwehr gerettet

Unbemerkt gelangten Zwillinge in einer Innsbrucker Wohnung auf den Balkon. Zeugen alarmierten den Notruf. Ein Kind fiel bzw. sprang auf ein Sprungkissen der Feuerwehr.

Innsbruck – Großes Glück hatten zwei dreijährige Buben am Mittwochnachmittag in Innsbruck. Sie gelangten gegen 16.30 Uhr unbemerkt auf den Balkon im ersten Stock einer Wohnung in Pradl und kletterten dort auf die Brüstung. Passanten sahen die Zwillinge und alarmierten den Notruf.