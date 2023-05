Spektakuläre Fotos: Kampf um früheste Öffnung der Timmelsjoch Hochalpenstraße

Das Schneeräumungsteam kämpft sich seit zweieinhalb Wochen von Hochgurgl aus in Richtung Passhöhe. Die Saisoneröffnung ist rechtzeitig zu Christi Himmelfahrt geplant.

Hochgurgl – Seit zweieinhalb Wochen wird die Timmelsjoch Hochalpenstraße von den Schneemassen befreit. Schlechtes Wetter und große Neuschneemengen erschweren die Fräsarbeiten. Dennoch könnte bereits Mitte Mai aufgesperrt werden – so früh wie noch nie in der 64-jährigen Geschichte der „heimlichen Lücke in den Alpen“.