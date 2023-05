Aufsichtsrat bestellte neues Vorstandstrio der Hypo Tirol

Innsbruck – Am Donnerstag wurde vom Aufsichtsrat der neue Vorstand für die Hypo Tirol bestellt. Das Führungstrio, bestehend aus Alexander Weiß, Susanne Endl und Andreas Stadler, soll die Tiroler Landesbank in den nächsten vier Jahren leiten.

Der seit 30 Jahren in der Bank aktive Alexander Weiß wird Vorstandsvorsitzender der Hypo Tirol. In den vergangenen acht Jahren war der 51-Jährige dort als Risikovorstand tätig. Die 45-jährige Susanne Endl war bisher im Treasury führend tätig und wird die erste Frau als Vorstandsmitglied der Bank. Der 48-jährige Andreas Stadler übernimmt ab September 2023 die Bereiche Operations, IT, Digitalisierung und Governance als Vorstandsmitglied.