Erl – Eine 86-jährige Frau ist am Donnerstag bei einer Wanderung in Erl schwer verunglückt. Auf dem Weg vom Spitzstein zurück ins Tal brach ein Wanderstock, wodurch die Frau das Gleichgewicht verlor und rund acht Meter über teils schorfiges Gelände abrutschte. Die Schwerverletzte wurde mit dem Hubschrauber in das Klinikum Rosenheim geflogen. (TT.com)