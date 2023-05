Gauder Fest, Innsbruck Live, Rebekka Bakken und mehr: Das ist am Wochenende los in Tirol

Das erste Mai-Wochenende steht an – und es ist dicht gefüllt mit allerlei Events und Veranstaltungen. Los geht's in Innsbruck, wo bei Live-Musik durch die Stadt mäandert werden kann, Rebekka Bakken steht in Imst auf der Bühne und außerdem steigt im Zillertal das Gauder Fest mit der legendären Parade als krönender Abschluss am Sonntag. Unsere Tipps fürs Wochenende im kompakten Überblick.

📅 FREITAG (5. Mai)

🥁 ➤ Innsbruck live: Am 5. Mai werden die Innsbrucker Innen- und Altstadt zur Bühne. Heimische Künstlerinnen und Künstler sorgen für Live Musik, dabei sind Bekanntheiten wie Sara De Blue und Denise Beiler von Starmania und The Voice of Germany, die Osttiroler Band „The Anvils" heizt mit Punk und Indie-Rock ein, Moreland sorgt für soulige Klänge. Außerdem hat der Handel an diesem Tag bis 22 Uhr geöffnet und lädt bis spät zum Stöbern, Entdecken und Shoppen ein. Mehr Infos gibt es HIER.





🍔 ➤ „No Pants Day“ im Le Burger: Wer am 5. Mai in der Innsbrucker Le-Burger-Filiale viel Bein zeigt und ohne Hose kommt, erhält einen Burger zum halben Preis. Generell läuft diese Aktion aber in sämtlichen Filialen im ganzen Land. Ein weiterer Vorteil neben der Kostenersparnis: Man kann mampfen, ohne dass der Hosenbund spannt. Bleibt nur zu hoffen, dass das Wetter mitspielt und es nicht zu frisch untenrum wird. Mehr Infos gibt es HIER.

🎵 ➤ DJ HELL Back in Innsbruck: New Wave, Electro, EBM, Hip-Hop in Richtung House und Techno – DJ Hell steht seit 1978 hinter dem Mischpult und weiß, was die Crowd mag. Diesen Freitag legt er im Quartier Bartlmä in Innsbruck auf. Auch dabei: Patrick Maurer, Timothy Hora, Nirak und Balticer. „Wärmt schon wieder die Reifen eurer Rollatoren auf, richtet die Sitze aufrecht und atmet ruhig und gleichmäßig – es wird ein höllisches Abenteuer", heißt es in der Einladung auf Facebook. Karten und Infos gibt es HIER.

🎸➤ Herbie & The Teachers: Vier Rocker aus dem Tiroler Unterland, die gemeinsam beinahe 250 Jahre auf die Bühne bringen, treten am Freitag in der Live Stage in der Innsbrucker Andechsstraße auf. Das „Rock Konzert von Opas für Omas und Opas" wie es sich nennt, bringt eine Hitsammlung aus den 60ern und 70ern mit. Beginn um 19 Uhr. Mehr Infos gibt es HIER.

🎭 ➤ Cinco de Mayo: Der 5. Mai ist in Mexiko ein Feiertag, der es nun in Form eines Kabaretts in die Zone82 in Landeck geschafft hat. Gemeinsam mit Gabriel Castañeda wird im Eventclub der mexikanische Feiertag gefeiert. Geboten wird ein ganz besonderer Reisebericht, direkt vom Autor und seiner gewohnten heiteren und professionellen Art vorgetragen. Dazu serviert das Team der Zone82 authentisch mexikanische Speisen. Karten und Infos gibt es HIER.

🍝 ➤ Gourmettag am Lienzer Stadtmarkt: Einen Gourmettag am Lienzer Stadtmarkt verspricht die Veranstaltung „Farm to Table“ am Freitag, bei der fünf Haubenköche von „Osttirol de luxe“ mit den Produkten des heimischen Frischemarktes köstliche Speisen zaubern. Für einen kleinen Beitrag können sich die Besucher durch die verschiedenen Spezialitäten probieren, die benötigten Bons können direkt vor Ort am Stadtmarkt erworben werden. Beginn ist um 13 Uhr, Ende um 18 Uhr. Mehr Infos HIER.

👧➤Tanja Ghetta – ein reiselustiges Kinderkabarett: Um 16 Uhr können die Kleinsten in Wörgl an einer unvergesslichen Reise teilnehmen. Zusammen mit Tanja, Fredl Semmelknödel und Easy Freezy, geht es auf einem klapprigen Boot auf See, es wird in schwindelerregenden Höhen durch die Luft gesegelt, um anschließend mit der Tschutschubahn nach Hause zu tuckern. Ab 16 Uhr im VZ Komma. Tickets und Infos gibt es HIER.

Gewinnspiel: 2 x

🎤➤ In the Silence – Musik aus der Stille: Das Vokalensemble Vocappella Innsbruck, bestehend aus 20 jungen Stimmen, führt Werke auf, die sich für kleinere Besetzungen eignen und meist kaum im üblichen Chorrepertoire Platz finden. Am Samstag treten sie in der Brennbichler Kirche in Imst auf. Beginn ist um 19 Uhr. Mehr Infos gibt es HIER.

🎻➤ Benefizabend in Roppen – Initiative Esperanza: Am Freitag veranstaltet die Initiative Esperanza in Kooperation mit der Gemeinde Roppen ein Benefizkonzert im Kultursaal Roppen. Für musikalische Gestaltung sorgt die Landesmusikschule Imst, diverse Bands sowie die Musikkapelle Roppen. Beginn um 16 Uhr. Mehr Infos gibt es HIER.

🎤 ➤ Markus Koschuh: wOHNMACHT: In seinem neuen Programm ,,wOHNMACHT" geht Markus Koschuh hart ins Gericht mit einer mutlosen Politik, Banken, Immobilien- und Grundstückspekulanten und deren Wegbereitern. Beginn ist um 20 Uhr im Kulturlabor Stromboli in Hall. Karten und Infos gibt es HIER:

📅 FREITAG und SAMSTAG (5. bis 6. Mai)

🖼️ „Gallery Week_END": Zwölf Galerien in und um Innsbruck bieten bis einschließlich Samstag ein buntes Programm für das kunstinteressierte Tiroler Publikum. Ein besonderes Highligt im Rahmen des Gallery Week_END sind die sogenannten Art_Walks. Aufgrund beschränkter Teilnehmerzahl wird um Anmeldung unter kunsthandel@wktirol.at gebeten.

📅 FREITAG bis SONNTAG (5. bis 7. Mai)

🥁 ➤ Gauder Fest: Das Gauder Fest zählt zu den größten Frühlings- und Trachtenfesten Österreichs und blickt auf eine beachtliche Geschichte zurück: Schon im Jahr 1428 erwähnten venezianische Kaufleute einen Kirchtag und Jahrmarkt in Zell am Ziller. Höhepunkt jedes Gauder Fests ist der Fest-Umzug am Sonntag, mit farbenprächtigen Trachten, Musikgruppen, historischen Kutschen, Pferde- und Ochsengespannen. Das ganze Programm findet sich HIER.

Der Gauder-Fest-Umzug im Vorjahr. © Eva-Maria Fankhauser

😴 ➤ GuteNachtGeschichte: „Hall macht Theater" lädt zum vierten Mal zum Stationentheater in die versteckten Winkel der Haller Altstadt ein. An faszinierenden Spielorten werden die Theatergruppen zeigen, was sich hinter den Worten „Gute Nacht Geschichte" verbirgt. Spieltermine sind das Wochenende über vom 5. bis 7. Mai, Treffpunkt ist immer am Kolpinghaus um 19 Uhr. Karten und Infos gibt es HIER.

🎬 ➤ Joe der Film: „Joe der Film“ ist ein turbulentes Road Movie mit überraschenden Wendungen und tiefen Einblicken in die Tiroler Seele. Die Handlung: Zwei Mafiosi werden mit einer Tasche voller Geld nach Südtirol geschickt, um auch das Land der blauen Schürzen, das als letzte italienische Region noch nicht vom Clan des mächtigen Paten „Zio Terenzio“ kontrolliert wird, zu übernehmen. Kaum dort angekommen, beginnt für die beiden ein unerwarteter Spießrutenlauf. Der Film läuft ab 20 Uhr im Veranstaltungszentrum FoRum. HIER gibt's die Tickets.

🍃 ➤ Öko Fair: Die Tiroler Nachhaltigkeitsmesse im Messe Zentrum in Innsbruck zeigt Alternativen zum herkömmlichen Sortiment aus nahezu allen Lebensbereichen. Aussteller, Expertinnen und Referentinnen mit Fachvorträgen zeigen ihre Produkte und vermitteln Neuigkeiten zu den Themen Mode & Textilien, Ernährung, Outdoor, Tourismus und Lifestyle. Karten und Infos gibt es HIER.

🎬➤ Film: Matter Out of Place: Im Meer und an den Küsten, in der Arktis, im Dschungel, auf den Bergen und in der Wüste finden sich fast überall Abfälle in unterschiedlichen Formen und Dimensionen. Nikolaus Geyrhalter zeigt mit seinem Film unseren Müll und über die Menschen, die daran arbeiten, ihn zu beseitigen. Läuft am Wochenende im Leokino in Innsbruck, HIER geht es zu den Karten und Spielzeiten.

🎻➤ Dusk Ramblers & HEY SIS Live im Treibhaus: Ein besonderes Doppelkonzert: mit dem Frauenquintett HEY SIS und ihren ehrlichen Texten, melodischen Harmonien und ihrem frechen Sprechgesang, dazu die Dusk Ramblers, ein Quartett, das durch eine gelungene Mischung aus Covern und Eigenem begeistert. Mehr Infos gibt es HIER.

🎭🎤🕺🏽 Alle Events auf TT.com >> Tragen Sie Ihre Veranstaltung auf events.tt.com ein

📅 SAMSTAG (6. Mai)

🎧 ➤ Turboboost – Drum& Bass: Der Aztec Club in Innsbruck gehört auch an diesem Samstag zu den ersten Adressen zum Ausgehen. Musik und Vibes kommen von Klaustrophobic, Cronix, Nailic und Blade. Der Eintritt kostet fünf Euro. Mehr Infos gibt es HIER.

🎵 ➤ Bal Folk mit Folta: Am Samstag um 19.30 Uhr lädt das Tanzhaus Innsbruck zum Bal Folk ein, einer Tanzveranstaltung mit Live-Bands, bei der zu Musik aus verschiedenen Regionen Europas getanzt wird. Von Cercle Circassien über Bourrées und Bal Folk Walzer, bis hin zu Scottish und Mazurka ist alles dabei. Das Tanzbein geschwungen wird in der Falkstraße 26 in Wilten. Um 19.30 Uhr gibt es vorab einen Crashkurs für Ungeübte, um 20 Uhr beginnt der Ball. Eintritt: Eine Spende zwischen 10 und 20 Euro – ganz nach eigenem Ermessen. Mehr Infos gibt es HIER.

🎵 ➤ Electric Super Wolves (A), Slicky Nerves (A), Midriff (A): Die drei Bands spielen am Samstag in der Kulturfabrik Kufstein. Electric Electric Super Wolves ist ein Innsbrucker Rocktrio, Slicky Nerves ist die Band von Sängerin/Gitarristin und FM4-Radiomoderatorin Medina Rekic (Ex White Miles) und Midriff ist ein Heavy-Rock/Metal Trio aus Kufstein. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Karten und Infos gibt es HIER.

🎼 ➤ Swing, Jazz & Blues mit dem Rita Goller Trio: Die bekannte Jazz-Pianistin Rita Goller stellt sich gemeinsam mit ihrer Band in den Dienst der guten Sache. Die Veranstaltung findet zu Gunsten der Dachsanierung der Kirche St. Martin in Gnadenwald statt. Daher auch das Konzert direkt in der Kirche. Eine Stunde lang wird die Kanzel zum Beben gebracht, Eintritt basiert auf freier Spende. Mehr Infos gibt es HIER.

🎵 ➤ INDIE SUNSET Vol. 13: Das Indie Sunset Festival geht zum 13. Mal über die Bühne. Organisiert wird das Festival im Stadtpark in Kufstein von sieben Studierenden des Studiengangs Sport-, Kultur- & Veranstaltungsmanagement der FH Kufstein Tirol. Ziel ist es, Musikbegeisterte zusammenzubringen, Künstler und Künstlerinnen zu unterstützen und gemeinsam einen unvergesslichen Tag zu erleben. Karten und Infos gibt es HIER.

🎷 ➤ Frühjahrskonzert der Musikkapelle Thurn: Die Musikkapelle Thurn lädt am Samstag ins Thurner Gemeindezentrum ein. Namensgebend für das Konzert „Sempre Unita" ist der gleichnamige Konzertmarsch von Michael Geisler. Präsentiert wird das Konzert von rund 60 Musikantinnen und Musikanten, gefolgt von einem abwechslungsreichen Programm bestehend aus Polkas, Märschen und Walzern. Eintritt ist frei, Beginn ist um 20 Uhr. Mehr Infos gibt es HIER.

🌱 ➤ Setzlings- und Pflanzenmarkt in Hall: Zwischen 9 und 13 Uhr erblüht nun schon am Unteren Stadtplatz in Hall zum 6. Mal der Setzlings- und Pflanzenmarkt in seiner ganzen Vielfalt. Setzlinge, Saatgut, Pflanzen und Kräuter aller Art werden an 12 Ständen zum Verkauf angeboten. Für die musikalische Unterhaltung sorgt Wood'n'strings mit Martin und Ben Wesely sowie Florian Hupfauf.

🌱 ➤ Kauner Pflanzentauschmarkt: Alle, die ihren grünen Daumen gerne pflegen, sollten den Kauner Pflanzentauschmarkt im Kalender markieren. In Kauns wird am Samstag ab 13:45 der jährliche Tauschmarkt stattfinden. Begonnen wird der Markt mit einem Vortrag über das naturnahe Garteln, ab 15.30 Uhr kann eifrig getauscht werden, Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt, zudem gibt es einen Büchertisch der Tyrolia Landeck. Mehr Infos gibt es HIER.

🎷 ➤ Rebekka Bakken & Jazz-Takes Supergroup: Der 6. Mai steht beim TschirgArt Jazzfestival Imst unter dem Motto „Jazz & Crossover“. Rebekka Bakken und ihre Band werden den Abend eröffnen, den zweiten Teil des Abends bestreitet die Jazz/Takes Supergroup mit Miles-Davis-Weggefährte Bill Evans (Saxophon), Felix Pastorius und dem dänischen Pianisten Niels Lan Doky und dem Drummer Harvey Mason. HIER geht es zu den Karten und Infos.

Die norwegische Jazz-Musikerin Rebekka Bakken ist bekannt für Songs mit viel Leidenschaft. © Thomas Böhm / TT

🚴‍♀️ ➤ Kidical Mass: Radparade für Groß und Klein in Innsbruck. Die Kidical Mass fordert ein kinderfreundliches Radwegnetz und sichere Schulstraßen, damit das Fahrradfahren für Kinder und Eltern kein Dauerstress mehr bedeutet. Am Samstag setzen sich SOS-Kinderdorf und die Radlobby Tirol für diese Ziele ein und freuen sich schon darauf, gemeinsam mit vielen kleinen und großen Radler*innen die Dinge ins Rollen zu bringen! Das StreetNoise Orchestra sorgt mit musikalischer Begleitung für Stimmung. Alle Info HIER.

🎭 ➤ Tiroler Dramatiker*innen-Festival: Heuer findet das Festival zum elften Mal statt, deshalb hat Klaus Rohrmoser gleich elf AutorInnen um Beiträge gebeten. Sieben bestreiten den Eröffnungsabend im Innsbrucker Brux. Unter dem bei Beinahe-Nobelpreisträger Leonard Cohen entliehenen Titel „There Is A Crack In Everything“ stehen Dramolette von Christine Frei, Brigitte Jaufenthaler, Walter Groschup, Clemens Lindner, Wolfgang Nöckler, Jovica Letic´ und Sarah Milena Rendel auf dem Programm – thematische Klammer: Verhandelt werden soll der politische Stand der Dinge.

🎭 ➤ Nadja Maleh - Bussi Bussi: Ein Abendprogramm rund um Bussis. Ob aufs Bauchi, aufs Auge, auf die Wange, Bussi links und Bussi rechts: Was wäre eine Bussi-Bussi-Gesellschaft ohne Bussis? Nadja Maleh wird dieser Sache in ihrem Kabarett am Samstag im Veranstaltungszentrum Jenbach auf den Grund gehen. Beginn ist um 20 Uhr. Karten und Infos gibt es HIER.

💃 ➤ Tanzsalon Forelle: Im Kulturlabor Stromboli in Hall legt die „Fischkopf-Combo" wieder in ihrem Heimathafen an, um das Tanzpublikum mit abwechslungsreicher Schlagermusik zu beglücken. Auf zum Tanz! Einlass ab 19.30 Uhr. Karten und Infos gibt es HIER.

📅 SAMSTAG & SONNTAG (6. & 7. Mai)

🎹 ➤ Tiroler Kunsthandwerk hilft: Das „Tiroler Kunsthandwerk“ hilft veranstaltet im Vereinshaus Arzl bei Innsbruck ein Benefizkonzert zugunsten der Österreichischen Krebshilfe Tirol. Musiker wie Martin Locher, D.Sun, Freddy Pfister Band, Melodix, Gregor Glanz, Kayla Krystin und Martin Juen werden diese Veranstaltung unterstützen. Eintritt frei, freiwillige Spenden sind erbeten.

🎭 Aktuell am Tiroler Theaterkalender ➤ Aktuelles Programm unter: theaterverbandtirol.at ➤ Weitere Stücke, Spieltermine und mehr Infos: theaterverbandtirol.at

📅 SONNTAG (7. Mai)

🏃‍♂️ ➤ Wings for Life Run: Der Wings for Life World Run hat bereits in den letzten Jahren weltweit tausende Teilnehmer auf die Strasse gebracht. Der Lauf vereint Menschen auf der ganzen Welt um Spenden für die Rückenmarksforschung zu sammeln. Heuer wird dieser Lauf das erste Mal auch als organisierter App Run in Innsbruck sein. Alle Details zum Ablauf HIER.