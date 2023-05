Autos kollidierten auf Kreuzung in Haiming: Lenkerinnen verletzt

Haiming – An einer Kreuzung in Haiming kam es Donnerstagfrüh zu einem Unfall mit zwei Verletzten. Eine 19-Jährige wollte gegen 8.15 Uhr mit dem Auto von Ötztal-Bahnhof auf die B171 in Richtung Osten/Silz fahren. Im Kreuzungsbereich kollidierte die Lenkerin mit dem Auto einer 29-Jährigen, die auf der B171 von Silz in Richtung Westen unterwegs war.