Fettners Goldene brachte die Kinderaugen in Steinach zum Leuchten

Steinach – „Hat jeder schon die Goldmedaille bekommen?“ Sofort erklang ein lang gezogenes „Nein“. Am Sportplatz der Volksschule Steinach wollten sich am Donnerstagvormittag knapp 80 Mädchen und Burschen wie Olympiasieger fühlen. Wenn auch nur für wenige Sekunden.

Auf Initiative der Österreichischen Sporthilfe und des Bildungsministeriums statteten zwei erfolgreiche Tiroler Wintersportler der jungen Generation einen Besuch ab: Skisprung-Ass Manuel Fettner, Olympiasieger im Teambewerb und Silbermedaillen-Gewinner im Einzel, und Kunstbahnrodler Lorenz Koller, der in Peking Silber (Team) und Bronze (Doppelsitzer) eingeheimst hatte. Und das Edelmetall wurde am Donnerstag in Steinach – im Rahmen der Aktion #starkmachen – herumgereicht. Die Kinder zeigten sich schwer beeindruckt.