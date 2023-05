Veto-Stopp soll die EU stärken: Wien bremst

Neun EU-Staaten fordern, die Einstimmigkeit in der Außen- und Sicherheitspolitik aufzugeben – darunter die Nachbarländer Deutschland, Italien und Slowenien. Kanzler Nehammer ist dagegen.

Berlin, Wien – Das Ringen um Einstimmigkeit in außen- und sicherheitspolitischen Fragen lähmt die Europäische Union und schwächt sie in der globalen Außenwahrnehmung. Zudem wird eine Zustimmung zu Entscheidungen von manch Regierungschef zunehmend als Druckmittel eingesetzt, um nationale Interessen durchzusetzen. Ungarns Viktor Orbán etwa spielt regelmäßig die Veto-Karte aus. Dementsprechend raten Experten und EU-Kommission schon seit Jahren, angesichts der nunmehrigen Größe der EU von der Einstimmigkeit abzurücken und stattdessen qualifizierte Mehrheiten im EU-Vertrag zu verankern. Der ehemalige Kommissionschef Jean-Claude Juncker beschrieb es im Sommer im TT-Interview bildhaft: „Wenn es Spitz auf Knopf steht, ist es nicht zu verantworten, viel Zeit damit zu verlieren, alle an Bord zu kriegen. Und dann hängen immer noch einige mit den Füßen im Wasser und bremsen.“