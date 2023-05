Michelle und Barack Obama: An Power mangelt es nicht, an Geld ebensowenig

Berlin – Wenn die Obamas nach Barcelona reisen, dann rückt sogar Star-Regisseur Steven Spielberg in den Hintergrund. Die drei waren anlässlich eines Konzertes ihres Freundes Bruce Springsteen kürzlich in die spanische Metropole gereist. Während Spielberg kaum Beachtung geschenkt wurde, kursierten in den sozialen Medien zig Videos von Michelle Obama als Background-Sängerin beim Konzert. Die 59-Jährige stand mit einem Tamburin neben „The Boss“ im Olympiastadion und sang mit ihm „Glory Days“. Die 60.000 Zuschauern waren aus dem Häuschen.

In dieser Woche gastierte ihr Gatte Barack Obama allein in Berlin. Der frühere US-Präsident philosophierte bei einer Veranstaltung mit Moderator Klaas Heufer-Umlauf über Demokratie, politische Führung und Klimawandel. Der ehemalige Chef des Weißen Hauses zeigte sich nahbar – und fehlbar. „Fragen Sie meine Frau Michelle, ich habe zehnmal am Tag Unrecht“, scherzte der 61-Jährige, der sich der Gunst des Publikums sicher sein kann. Die Versäumnisse seiner achtjährigen Präsidentschaft standen an diesem Abend – angekündigt als „An evening with President Barack Obama live in person“ – nicht im Vordergrund. Stattdessen dachten Nostalgiker an die Familienfotos vor dem Weißen Haus: an Michelle und Barack mit den Töchtern Sasha und Malia – und Hund Bo.