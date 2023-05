Meterhohe Schneewände: „Durchstich“ am Großglockner erfolgt

Die beiden Räumtrupps – von Kärntner und Salzburger Seite – trafen am Hochtor in 2504 Metern Seehöhe zusammen.

Heiligenblut – An der Großglockner Hochalpenstraße ist kürzlich der traditionelle „Durchstich“ erfolgt. Auf der Salzburger Seite konnte schon in den ersten Tagen der Schneeräumung das Haus Alpine Naturschau am Oberen Nassfeld erreicht werden. Auf der Kärntner Seite ging es relativ rasch bis zum Bereich Fallbichl.