Gerechtigkeit für Missbrauchsopfer und Influencerin Anna Strigl im Talk bei „Tirol Live“

Die Gegensätze konnten am Montag bei „Tirol Live“ kaum größer sein: Christian Herbst kämpft seit Jahren um Gerechtigkeit für die Missbrauchsopfer in der ehemaligen Kinderbeobachtungsstation von Maria Nowak-Vogl. Er spricht von einem Martyrium und fordert für die Opfer eine Mindest­entschädigung von 15.000 Euro vom Land. Über seine 85 Tage in der ersten psychiatrischen Beobachtungsstation, über sein Leben und seinen Schritt an die Öffentlichkeit danach sprach Herbst bei „Tirol Live“.