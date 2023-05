Deutsche Hühnerzucht lässt männliche Küken im Ausland töten

Recklinghausen – Auch nach dem Verbot des Kükentötens in Deutschland werden junge Legerassen-Hähne aus deutschen Brütereien getötet - sie werden dafür ins Ausland transportiert. Drei der sechs Brütereien von Legerassen in NRW gäben die männlichen Küken ins Ausland ab, teilte das NRW-Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) am Freitag mit. "Eine dieser drei Brütereien gibt an, dass die Hähne im Ausland getötet werden."