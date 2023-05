Wohin auswandern? Kneissl rät zu Libanon

Wien – Karin Kneissl hat schon bessere Zeiten erlebt. Der „politische Flüchtling“, wie sie sich nennt, musste nicht die gefährliche Fahrt in einem Schlauchboot auf dem Mittelmeer erleiden, bis sich ein Rettungsschiff erbarmte. Nein, die frühere Außenministerin zog aus Österreich aus und ließ sich zuerst in einem Dorf in der südfranzösischen Provence nieder. Sie habe Österreich „aufgrund der vielen Anfeindungen und des De-facto-Arbeitsverbots“ verlassen müssen, sagte sie einmal in einem TV-Interview. „Ich musste flüchten, ich bin nicht freiwillig weg.“

Mittlerweile ist sie weitergezogen – in den Libanon. Das ist kein Geheimnis, wie Interessierte wissen. Denn Kneissl twittert fleißig, gibt tiefen Einblick in ihr Leben – und sorgt regelmäßig auch für Kopfschütteln mit ihren Postings. Dieser Tage fragte ein Nutzer in die Runde, wohin man eigentlich noch auswandern könne. Kneissls Tipp aus dem krisengebeutelten Libanon in das sichere Österreich: „Es ist zwar knallhart, täglicher Kampf, Wasser und Stromversorgung, Dauerstreik etc aber trotz aller Probleme bin ich fast erleichtert, im Libanon zu sein. Alles viel normaler, freier und auch sicherer. Verrückt!“