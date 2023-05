Trauer um Tiroler Tourismusberater Jakob Edinger

Innsbruck – Tirols Wirtschaft trauert um Jakob Edinger, der im 79. Lebensjahr verstorben ist. Im Jahr 1970 hatte Edinger die auch weit über Tirol hinaus bekannte Edinger Tourismusberatung gegründet. Diese war auf die Tourismus- und Freizeitwirtschaft spezialisiert: Hotelbetriebe, touristische Destinationen, Freizeitinfrastruktur-Betriebe und Tourismusprojekte öffentlicher Auftraggeber. Edingers fachliche Expertise hatte in der Branche Gewicht.

Seit 2000 bzw. 2007 werden zwei eigene Hotelunternehmungen (die Hotels Der Steirerhof Bad Waltersdorf und Das Kranzbach in Krün in Bayern) mit insgesamt etwa 350 Mitarbeitern geführt. Weiters wurden diverse Immobilienprojekte am Standort Innsbruck entwickelt. (TT)