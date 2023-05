Kirche, Prozession, Balkon und Co: So läuft die Krönung von König Charles III. ab

Die Krönung von König Charles III. und Queen Camilla folgt einem genauen Zeitplan. Hier die wichtigsten Eckpunkte im Überblick.

London – König Charles III. wird genau zu Mittag gekrönt. Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, werde dem britischen Monarchen am 6. Mai um 12 Uhr britischer Zeit (um 13 Uhr unserer Zeit) in der Londoner Westminster Abbey die Edwardskrone aufs Haupt setzen, meldete die Nachrichtenagentur PA. Daraufhin ertönen Trompeten, und landesweit werden Salutschüsse abgefeuert.





⬇️ Der Ablauf im Überblick ⬇️

⏰ 10.20 bis 10.53 Uhr (unserer Zeit): Abfahrt vom Palast

Die königliche Entourage macht sich auf den Weg vom Buckingham-Palast zur Westminster Abbey. Charles und Camilla fahren in einer Staatskutsche.

Die Staatskutsche bei einer nächtlichen Probe vor der Westminster Abbey. © IMAGO/Stephen Lock / i-Images

⏰ 11 Uhr: Charles und Camilla betreten die Westminster Abbey

Charles und Königsgemahlin Camilla betreten die Kirche um 11 Uhr durch das Hauptportal. Der Krönungs-Gottesdienst mit etwa 2000 Teilnehmern beginnt. Er dauert insgesamt zwei Stunden.

✝️ Ablauf des Krönungsgottesdiensts „Recognition“ (Anerkennung): Zunächst wird Charles dem Volk als neuer Monarch präsentiert - eine Tradition aus angelsächsischer Zeit. Dabei steht der König neben dem mehr als 700 Jahre alten Krönungsstuhl, während der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, nach allen Seiten der Westminster Abbey Charles zum „unbestrittenen König“ erklärt und die Gemeinde zu Huldigung und treuen Diensten auffordert. Fanfarenstöße erklingen nach jeder Anerkennung. „Oath“ (Eid): Anschließend wird der Erzbischof den König zum Krönungseid auffordern. Dies ist der einzige gesetzlich vorgeschriebene Bestandteil der Zeremonie. Auf die Fragen des obersten Geistlichen der Anglikanischen Kirche, ob er die Gesetze und die Church of England während seiner Regierungszeit ehren wird, verspricht der Monarch mit der Hand auf der Bibel, diese Versprechen „zu erfüllen und zu halten“. Noch offen ist, ob Charles mit einigen hinzugefügten Worten die verschiedenen Religionen in Großbritannien erwähnen wird. Ein Teil des traditionellen Eids ist dies aber nicht. „Anointing“ (Salbung): Nun wird die zeremonielle Robe des Königs entfernt, während sich der Monarch auf den Krönungsstuhl setzt. Da es sich im übertragenen Sinne um einen gemeinsamen heiligen Moment des Königs mit Gott handelt, wird die Szene von einem Sichtschutz - „Anointing Screen“ - abgedeckt. Der Erzbischof träufelt geweihtes Öl aus einer goldenen Flasche auf den Krönungslöffel, bevor er den König kreuzförmig auf Kopf, Brust und Händen salbt. Die Ampulle in Form eines Adlers mit ausgebreiteten Schwingen wurde für die Krönung von Charles II. 1661 angefertigt. Noch einige Jahrhunderte älter ist der Krönungslöffel. Das Öl für die Krönung wurde aus Oliven aus zwei Hainen auf dem Ölberg in Jerusalem geerntet und in einer besonderen Zeremonie in der Grabeskirche geweiht. Investiture (Investitur, Krönung): Nun ist der - im Wortsinne - krönende Moment gekommen. Zunächst werden dem König die royalen Insignien - Reichsapfel, Krönungsring und Zepter - überreicht. Dann setzt der Erzbischof dem König die Edwardskrone auf, die traditionell nur für Krönungen benutzt wird. Fanfarenstöße verkünden die Handlung, landesweit sowie auf Schiffen der britischen Marine werden Salutschüsse abgefeuert. Die Krone ist nach einer früheren Version benannt, die einst für den angelsächsischen König und Heiligen Edward den Bekenner angefertigt wurde und während des Englischen Bürgerkriegs eingeschmolzen wurde. Die aktuelle Krone aus purem Gold wurde für König Charles II. in Auftrag gegeben. Sein Namensvetter Charles III. wird erst der siebte Monarch sein, der sie trägt. Enthronement (Inthronisation): Abschließend nimmt der König seinen Sitz auf dem Thron ein. Womöglich wird er vom Erzbischof, von Bischöfen und Adligen auch dort hinaufgehoben. Der Tradition entsprechend würden nun Royals und Adlige in langer Reihe vor dem König knien und ihm huldigen. Hier gibt es aber diesmal eine Änderung. Stellvertretend schwören nur der Erzbischof sowie Thronfolger Prinz William dem König die Treue. Zusätzlich sind die Kirchengemeinde sowie Millionen vor den Bildschirmen und auch unter freiem Himmel aufgerufen, den König lautstark zu huldigen.

⏰ 13 bis 13.33 Uhr: Prozession bis zum Buckingham-Palast

Um 13 Uhr beginnt dann die prunkvolle Prozession zurück zum Buckingham-Palast, den das Krönungspaar in der goldenen Staatskutsche nach exakt 33 Minuten erreichen soll. Der Festzug dauert damit genauso lange wie auf dem Hinweg – dann aber nutzen Charles und Camilla eine andere Kutsche.

⏰ Ab 13.33 Uhr: Royales Salut

Im Garten des Stadtschlosses nehmen der König und die Queen ein royales Salut entgegen.

⏰ 14.15 Uhr: Familie zeigt sich auf dem Balkon

Gegen 14.15 Uhr zeigen sich König und Königsgemahlin gemeinsam mit der engsten Familie auf dem Balkon des Buckingham-Palastes dem Volk. Prinz Harry, einer der Söhne des Königs, wird übrigens nicht auf dem Balkon in Erscheinung treten.

Camilla und Charles am 2. Juni 2022 auf dem Balkon des Buckingham-Palastes. © DANIEL LEAL

⏰ Danach: Ende der öffentlichen Feierlichkeiten

Mit einem Überflug einer Kunstfliegerstaffel enden die öffentlichen Krönungs-Feierlichkeiten. Ruhig wird es dann aber keineswegs. In England sind fürs Wochenende (Samstag bis Montag) mehr als 3000 Straßenfeste angemeldet worden, 3087 Straßenschließungen wurden von den Gemeinden genehmigt. Zwar finden die meisten Veranstaltungen am Sonntag statt (an dem Tag ist die Bevölkerung zu einem „Big Coronation Lunch“ (großes Krönungsessen) mit Straßenfesten und Tee-Partys aufgerufen), aber auch am Samstag dürfte einiges auf dem Programm stehen.

⏰ Am Sonntag: Konzert auf Schloss Windsor

Bei einem Konzert auf Schloss Windsor vor etwa 20.000 Gästen am Sonntagabend treten zahlreiche Stars wie Take That, Katy Perry, Andrea Bocelli und Lionel Richie auf. Außerdem kündigten die Veranstalter Auftritte von Popstar Tom Jones, Schauspielerin Joan Collins, Pussycat-Dolls-Sängerin Nicole Scherzinger, Musiker Steve Winwood und Pianist Lang Lang sowie weiteren Prominenten an. Bollywood-Star Sonam Kapoor soll eine kurze, „aufbauende“ Rede halten.

Die Bühne ist mit Laufstegen in mehrere Richtungen der britischen Fahne nachempfunden.

Die BBC kündigte am Wochenende weitere Teilnehmer an: So sollen auch Hollywoodstar Tom Cruise und die tierische Comicfigur „Winnie-the-Pooh“ eine Rolle spielen. Das weckt Erwartungen, es könne zu einer ähnlichen Szene kommen wie beim Jubiläumskonzert für Queen Elizabeth II. im Juni 2022. Damals hatte sich die Königin für einen viel bejubelten Video-Sketch mit dem animierten Bären Paddington zum Tee getroffen.

Die BBC überträgt das Konzert live im Fernsehen und im Internet. (dpa, TT.com)