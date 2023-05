Lange Einkaufsnacht lockte tausende Besucher nach Innsbruck

Gerade zur richtigen Zeit hielt der Frühling Einzug in Innsbruck. Tausende Tiroler strömten am Abend in die Stadt, um bei „Innsbruck Live“ zu bummeln, einzukaufen und das unterhaltsame Rahmenprogramm zu genießen.

So waren unter anderem Sara De Blue und Denise ­Beiler, die Gruppe Moreland und Norman Stolz aus Osttirol mit dabei. Neben bekannten Stimmen bot „Innsbruck Live“ auch einigen Newcomern eine Bühne an 13 verschiedenen Plätzen und Punkten in der Stadt. So sorgten die Punk- und Indierockgruppe The Anvils aus Osttirol und JANE aus dem Zillertal für Stimmung. Mit dem Mobile Music Club ft. Anna Buchegger brachten auch einige mobile Gruppen bei ihrem Zug durch die Innsbrucker Einkaufsstraßen frischen Sound in die Stadt.