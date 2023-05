Mit Mist beladenen Traktor zu spät gesehen: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall in Matrei

Matrei in Osttirol – Ein 27-Jähriger war am Freitag kurz nach 13 Uhr mit seinem mit Stallmist beladenen Traktor mit rund 15 km/h auf der Felbertauern Mautstraße in Richtung Felbertauern unterwegs. Ein Stück weiter hinten lenkte ein 30-Jähriger seinen Pkw.