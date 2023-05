1. FC Köln gewinnt Rhein-Derby gegen Leverkusen

Der 1. FC Köln hat die eindrucksvolle Serie von Bayer Leverkusen in der deutschen Bundesliga nach 14 Pflichtspielen ohne Niederlage gestoppt. Die Kölner gewannen am Freitagabend das Derby rund 15 Kilometer nordöstlich von der eigenen Arena mit 2:1 und verpassten der Werkself einen herben Dämpfer vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Fußball-Europa-League am Donnerstag bei der AS Rom. Schalke feierte einen dramatischen 3:2-Sieg gegen Mainz: Der Siegtreffer fiel in der 102. Minute.