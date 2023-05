Junglehrer weiter nicht überall mit schnellerem Fixvertrag

Trotz zunehmenden Personalmangels bekommen Junglehrer beim Berufseinstieg zumindest teils weiter nur unsichere Kettenverträge und müssen bis zu fünf Jahre auf eine Fixanstellung warten. Das Bildungsministerium hat nun die Bildungsdirektionen per Erlass angewiesen, Junglehrer an AHS und BMHS - wie im neuen Dienstrecht eigentlich vorgesehen - nach einem Jahr unbefristet anzustellen und die Länder aufgefordert, das auch an den Pflichtschulen zu tun. Doch einige legen sich quer.