12-Jähriger in Innsbruck von Auto erfasst und verletzt

Innsbruck – Eine 22-jährige Autofahrerin war am Freitag gegen 20 Uhr auf der Amraserstraße in Innsbruck Richtung Süd-Ost unterwegs. Im Bereich eines Schutzweges, der zu einer Bushaltestelle in der Mitte der Fahrbahn führt, lief laut Polizei plötzlich ein 12-Jähriger auf die Fahrbahn und prallte gegen den linken vorderen Kotflügel sowie die Windschutzscheibe.