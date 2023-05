Gestohlenes E-Bike via App geortet: Polizei stellte Diebesgut sicher

Mehrere Fälle von gestohlenen E-Bikes beschäftigten die Polizei in Innsbruck. Eine Ortungs-App eines Geschädigten brachte am Freitag den Durchbruch.

Innsbruck – Ein Mann verständigte am Freitagabend die Polizei Pradl, dass er sein als gestohlen gemeldetes E-Bike via App auf seinem Handy orten kann. Das Fahrrad konnte auf Grund der GPS-Daten in Mils aufgefunden und sichergestellt werden.