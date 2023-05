Rushdies Roman „Victory City“: Nur die Worte überdauern

Innsbruck – Der Roman war bereits geschrieben, als Salman Rushdie am 12. August vergangenen Jahres von einem Irren, der sich für besonders rechtgläubig hielt, auf offener Bühne angegriffen und schwer verletzt wurde. Trotzdem kommt man kaum umhin, „Victory City“ vor der Folie dessen zu lesen, was geschah, als das Manuskript schon beim Verlag lag. Und spätestens wenn – recht spät im Roman, aber früh vorweggenommen – der Protagonistin die Augen ausgebrannt werden, wird es ja tatsächlich gespenstisch. Auch Rushdie hat beim Attentat ein Auge verloren. Hier, möchte man fast meinen, imitiert das Leben die Kunst.

„Victory City“ erinnert an Salman Rushdies frühes Meisterwerk „Mitternachtskinder“ (1981). Auch diesmal spannt er Historie und den Lebenslauf einer Figur zusammen. Der zieht sich in „Victory City“ allerdings über gut 200 Jahre. Die Geschichte spielt in einer Zeit, die hierzulande als Mittelalter ausgewiesen würde. Die Gründung des Hindu-Reichs Vijayanagar im Süden Indiens lässt sich auf 1336 datieren. Im 16. Jahrhundert wurde es von muslimischen Eroberern zerstört. Rushdie erzählt in „Victory City“ von Vijayanagar in Form eines Epos. Oder, präziser: Er erzählt davon als Epos-Nacherzählung, die – so behauptet es der namenlose Nacherzähler – schlichter ist als das überwältigende Original.