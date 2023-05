Ausgebüxter 300-Kilo-Ochse attackierte 68-jährigen Steirer

Grundlsee – Drei Ochsen sind am Freitag einem Bauern in Grundlsee (Bezirk Liezen) weggelaufen. Einen von ihnen, ein 300 Kilogramm schweres Tier, fand ein 68-jähriger Nachbar im Garten seines Einfamilienhauses. Als er versuchte, den Ochsen zu beruhigen, ging dieser zum Angriff über. Nicht einmal ein Sprung in ein Bachbett rettete den Steirer, der Ochse fügte ihm laut Polizei mehrere Verletzungen zu. Alle drei ausgebüxten Ochsen waren aggressiv und wurden getötet.