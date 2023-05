Radfahrer fuhr in Stams auf stehenden Pkw auf: 81-Jähriger kurz bewusstlos

Stams – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagnachmittag in Stams. Eine 48-jährige Autofahrerin war gegen 14.30 Uhr auf der Tiroler Straße (B171) in Richtung Osten unterwegs. Als sie nach links in eine Gemeindestraße einbiegen wollte, wartete die Österreicherin den entgegenkommenden Fließverkehr ab.