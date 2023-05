Sexuelle Belästigung in Fieberbrunn: 22-Jähriger festgenommen

Fieberbrunn – Ein 22-Jähriger wird verdächtigt, am 3. und 4. Mai 2023 in Fieberbrunn mehrere Mädchen und eine Frau sexuell belästigt zu haben. Der Mann aus Burundi habe am Mittwoch gegen 17 Uhr gegenüber mehreren jungen Mädchen unsittlich artikuliert und gestikuliert, worauf die Mädchen umgehend mit ihren Fahrrädern die Örtlichkeit verließen. Einige Zeit später habe er versucht eine Frau unsittlich zu berühren, was durch diese jedoch verhindert werden konnte, berichtete die Polizei.