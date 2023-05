Ferrari stieß in Kirchdorf mit Pkw zusammen: Zwei Verletzte, hoher Schaden

Zwei Verletzte und ein schwer beschädigter Bolide sind die Zutaten eines Unfalls in Kirchdorf, der sich am Samstagvormittag bei der Zufahrt zu einem Hotel ereignet hat.

Kirchdorf – Ein derart heftiger Zusammenstoß zwischen zwei Autos führte am Samstagvormittag in Kirchdorf dazu, dass bei einem Ferrari das Hinterrad abgerissen wurde und in einer angrenzenden Wiese landete. Außerdem gab es zwei Leichtverletzte.

Der Unfall ereignete sich gegen 10.40 Uhr, als ein 63-jähriger Österreicher mit seiner 66-jährigen Frau in seinem Ferrari von der Hotelzufahrt zur Kreuzung bei der Loferer Straße (B 178) fahren wollte. Er hielt kurz an, fuhr dann aber sofort in die Kreuzung ein. Zur gleichen Zeit war ein 42-jähriger Österreicher in Richtung Lofer unterwegs. Er konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und prallte frontal gegen das hintere linke Heck des Ferrari. Dabei wurde das Rad ausgerissen und in eine angrenzende Wiese geschleudert.