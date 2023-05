Erneut Massenproteste gegen umstrittene Justizreform in Israel

Seit Jänner gibt es beispiellose Proteste gegen die Regierungspläne, jeden Samstag gehen vor allem in Tel Aviv Zehntausende auf die Straße.

Tel Aviv – In Israel hat es am Samstag erneut Massenproteste gegen die umstrittene Justizreform der ultrarechten Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gegeben. Tausende Menschen versammelten sich wie jeden Samstag seit 18 Wochen im Stadtzentrum von Tel Aviv, auch in anderen Städten wurde demonstriert. Viele der Teilnehmer schwenkten die weiß-blaue israelische Flagge.