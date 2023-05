Erfolgserlebnis für Handballer

Die Tiroler Handballer feierten in der Abstiegsrunde der HLA-Meisterliga am Samstag einen 30:24-Heimsieg gegen Vöslau.

Schwaz – Die Akteure von Sparkasse Schwaz Handball Tirol durften sich am Samstag wieder einmal über ein Erfolgserlebnis freuen: Denn die Mannschaft von Trainer Klaus Hagleitner feierte gegen Vöslau einen 30:24-(14:10)-Erfolg. Es war gleichzeitig der erste Sieg im Abstiegs-Play-off, das ja keines ist, weil sich bekanntlich Westwien aus der Liga zurückzieht. Es war ein überaus souveräner Auftritt der Tiroler, die über 60 Minuten keine einziges Mal in Rückstand gerieten. „Die Anfangsphase war ausgeglichen, aber insgesamt ein souveräner Sieg“, bestätigte Coach Klaus Hagleitner. Mittwoch geht es bereits in Graz weiter.