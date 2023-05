Begeisterte Royal-Fans gibt es aber auch in Tirol – das Paar Schennach-Thaler am Tag der Krönung in London. Albin Schennach-Thaler ist Royal-Fan aus Solidarität zu seinem Mann: "Mein Mann ist seit Tagen wegen der Krönung so euphorisch, dass er kaum ein Auge zumacht.“

© Privat