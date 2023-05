Perez in Miami überraschend auf Pole - Verstappen Neunter

Sergio Perez startet die Jagd auf seinen dritten Formel-1-Rennsieg in diesem Jahr von der Pole Position. Überraschend fuhr der Mexikaner in seinem Red Bull die Qualifying-Bestzeit auf dem Miami International Autodrome. Er profitierte dabei von einen vorzeitigen Ende der Session wegen eines Abflugs von Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Auf den weiteren Plätzen landeten Fernando Alonso im Aston Martin und Carlos Sainz im zweiten Ferrari. WM-Leader Max Verstappen war Neunter.

Der Niederländer, der seinen ersten Versuch einer schnellen Q3-Runde durch einen eigenen Fehler ruiniert hat, liegt im WM-Klassement nur noch sechs Punkte hinter vor seinem Teamkollegen Perez, der wie Verstappen zwei Grand-Prix-Siege in diesem Jahr geholt hat. Mit einem Sieg am Sonntag (21.30 Uhr MESZ/live ORF 1, Sky) würde Perez wohl die Führung übernehmen.

Eine böse Überraschung erlebte auch Mercedes. George Russell kam nicht über Platz sechs hinaus, Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton schaffte es als 13. nicht einmal in das dritte und letzte Quali-Segment. "Am Ende ist das Auto zu langsam", sagte Teamchef Toto Wolff. Hamilton steht damit ein zähes Rennen mit geringen Erfolgsaussichten bevor. Viele Überholmöglichkeiten bietet der Kurs rund um das NFL-Stadion der Miami Dolphins nicht. Eine Enttäuschung setzte es ebenfalls für den Lokalmatador Logan Sargeant im Williams. Der unweit von Miami geborene 22-Jährige muss das erste von drei USA-Rennen in diesem Jahr von ganz hinten in Angriff nehmen.