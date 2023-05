Ski-Präsidentin Stadlober: Dialog mit FIS weiter schwierig

Der Dialog mit der FIS ist für den österreichischen Skiverband nach wie vor schwierig. "Das erschwert es natürlich, wenn zum Beispiel der Kalender noch nicht da ist, weil wir ja auch Planungssicherheit brauchen", verwies Ski-Austria-Präsidentin Roswitha Stadlober auf den Alpin-Bereich. Das Problem soll weiter der Stil von FIS-Präsident Johan Eliasch sein, deutete sie an. "Im Endeffekt, was wir jetzt hören, entscheidet der Herr Eliasch, wie es dann wirklich ausschaut."

Beim Weltcup-Finale der Alpinen in Soldeu fand im März ein Runder Tisch mit der FIS-Spitze statt. Dabei sollte das belastete Klima zwischen dem Weltverband und den "Rebellenführern" Österreich, Schweiz und Deutschland verbessert werden. "Das war einmal eine Aussprache. Aber wichtig ist, dass man auf operativer Ebene zusammenarbeitet, weil das ist eigentlich das, was es ausmacht", erklärte Stadlober bei einem Wien-Besuch. "Die Befindlichkeiten müssen wir weglassen. Es geht um den Sport und wir hoffen, dass wir halbwegs in die Richtung kommen. Das ist immer noch nicht gewiss."