WBC Tirol kassierte den Ausgleich

Innsbruck – Der WBC Tirol muss im Kampf um das Finale der Wasserball-Bundesliga Überstunden verrichten. Die Innsbrucker, die in das Halbfinale gegen Graz mit einer 1:0-Führung gestartet waren, mussten sich gestern im Tivoli-Freibad mit 8:10 geschlagen geben. Das Entscheidungsspiel in der Best-of-three-Serie steigt heute (15 Uhr) in Graz. „Wir haben dumme Fehler gemacht und eine 8:5-Führung unnötig aus der Hand gegeben“, haderte WBC-Tirol-Obmann Richard Kössler mit dem Grazer 1:1-Ausgleich. (TT)