Mair gegen Mair und ein Rekord von 375 Anfragen

Die 375 Anfragen an die Regierung sind Rekord im Landtag und wohl Ausdruck des derzeit gestörten Verhältnisses zwischen Opposition und schwarz-roter Landesregierung. Anfragen an die Regierung zählen zu den wichtigsten Instrumenten der parlamentarischen Kontrolle. Weil sich jedoch die fünf VP- bzw. die drei SP-Regierungsmitglieder bei Anfragen immer öfter für unzuständig erklären, wurde im Mai-Landtag einfach jede Frage an alle Regierungsmitglieder gestellt. Das sorgt jetzt für großen Ärger.