Tiroler Mädl mit grandioser Stimme: Perfekter Start für „Kayla“

Innsbruck – Was für ein starker Start für diese sympathische Tirolerin! Kayla Krystin ist der Künstlername des Mädels, das in Mötz im Tiroler Oberland das Licht der Welt erblickt hat. Ihre phänomenale Stimme wird in der Szene schon seit einiger Zeit wahrgenommen, jetzt findet sie nach Veröffentlichung ihrer Debüt-Single „Hey Boy“ auch international Beachtung.