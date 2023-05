Marcos Schlagernacht: Rauschendes Fest in Seefeld geplant

Seefeld – Es ist zwar noch ein bisserl Zeit bis zur großen „Schlagernacht in Seefeld“ im kommenden September, aber der Tiroler Entertainer Marco Wahrstaetter freut sich jetzt schon unbändig auf dieses Jahreshighlight. „Der Kartenvorverkauf ist gerade gestartet“, verrät der Sänger im TT-Gespräch. „Am 8. September werden mit den Paldauern und Schlagerlady Allessa noch große Namen mit von der Partie sein und die Nachfrage ist enorm.“

Die Paldauer sind seit über 50 Jahren erfolgreich im Business, sorgen nach wie vor für ausverkaufte Hallen und erfreuen sich enormer Beliebtheit beim Publikum. Über 500 Fernseh-Auftritte und unzählige Goldene Schallplatten sprechen für sich. „Für Didi Ganshofer, den Leadsänger der Paldauer, ist dieser Auftritt ohnehin ein Heimspiel, denn er lebt ja schon lange in Seefeld“, meint Marco, der Ideengeber für dieses Event. „Ich bin seit Jahren sehr gut mit den Jungs befreundet und freu’ mich auf diesen gemeinsamen Abend.“

Die „Paldauer“ und „Allessa“ haben sich als Stargäste am 8. September in der Seefelder WM-Halle angesagt.

Für die weibliche Note sorgt in Seefeld die Grazer Sängerin Allessa, die mit ihren starken Popschlagern regelmäßig in den Airplay Charts ganz vorne mit dabei ist. Marco: „Es gibt nur eine limitierte Anzahl an Karten, da wir nur die halbe WM-Halle zur Verfügung haben. Deshalb raten wir, sich rasch ein Ticket im Vorverkauf zu besorgen. Wir fiebern alle einem unvergesslichen Schlagerabend entgegen.“