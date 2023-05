Volles Programm nach der Krönung: Konzert am Abend und Straßenfeste mit royalem Besuch

Ab 21 Uhr unserer Zeit findet ein großes Krönungskonzert auf Schloss Windsor nahe London statt. Zahlreiche Stars sind angekündigt. 20.000 Zuschauer werden erwartet. Viele von ihnen haben kostenlose Tickets bei einer Verlosung gewonnen.

London – Nach der Krönung von König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) steht am Sonntag ein weiteres royales Großereignis an: ein Konzert mit Größen aus der Musikwelt. 20.000 Menschen werden dazu erwartet.





Das von der BBC organisierte Coronation-Konzert zu Ehren des Königs und der Königin ist hochkarätig besetzt: Bei dem Event vor der Kulisse von Schloss Windsor nahe London treten Stars wie Katy Perry, Lionel Richie, Andrea Bocelli und die frühere Boy-Band Take That auf. Abgerundet wird das Konzert mit einer Laser-Show und Leucht-Drohnen am Himmel.

Wetter soll ausnahmsweise mitspielen

Anders als bei der Krönung soll diesmal das Wetter mitspielen. Die Meteorologen sagten für Sonntagabend wohlige 20 Grad Celsius und sogar noch ein paar Sonnenstrahlen voraus.

Das Konzert wird unter anderem beim Radiosender BBC 2 übertragen und kann über die BBC-Sounds-App gehört werden, die auch hierzulande verfügbar ist.

Was am Sonntag sonst auf dem Programm steht

Der jüngste Bruder des Königs, Prinz Edward (59), und seine Frau Herzogin Sophie (58) wollen sich am Sonntag bei einem Big Lunch in dem Ort Cranleigh unter das Volk mischen. Die Töchter von Prinz Andrew, Prinzessin Beatrice (34) und Prinzessin Eugenie (33), werden bei einem Straßenfest in dem Ort Chalfont St. Giles in der Grafschaft Buckinghamshire erwartet.

Beim Big Lunch treffen sich Menschen im ganzen Land zum gemeinsamen Bankett auf der Straße. Die Straßenfeste werden seit 2009 jährlich gefeiert und sollen die Kontakte zwischen Nachbarn fördern und Einsamkeit bekämpfen. Dabei wird auch für wohltätige Zwecke gesammelt. In diesem Jahr stehen sie ganz im Zeichen der Krönung.

Häufig serviert werden dürfte dabei die „Coronation Quiche“. Das Rezept dazu hatte der Palast eigens zur Krönung herausgegeben. Das offizielle Krönungsgericht mit Spinat, Saubohnen und Estragon ist einfach, enthält keine teuren Zutaten und ist vegetarierfreundlich. König Charles knüpft damit an eine Tradition an: Auch schon zur Krönung von Queen Elizabeth II. im Jahr 1953 hatte es ein offizielles Rezept gegeben: Das „Coronation Chicken“ gilt heute als Standardgericht in britischen Haushalten. (dpa)

