Freud und Leid für Tiroler Eishockey-Profis bei Nominierung für den WM-Kader

Tampere - Österreichs Eishockey-Nationalteam will in Tampere ein Deja-vu erleben. So wie im Vorjahr peilt die ÖEHV-Auswahl in derselben Eishalle in Finnland den neuerlichen Klassenerhalt bei der A-Weltmeisterschaft an. Auftaktgegner Frankreich (Samstag, 11:20 Uhr MEZ) und zum Abschluss Ungarn (22.5.) werden wohl die direkten Konkurrenten im Kampf um das Ticket für die WM 2024 in Tschechien sein.