Zwölf Tote nach Unfall mit Baulaster in türkischer Erdbebenregion

Hatay– Bei einem Unfall mit einem Baulaster sind in der türkischen Erdbebenregion Hatay mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. 31 Menschen seien verletzt worden, davon drei schwer, teilte Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Samstagabend auf Twitter mit. Die Nachrichtenagentur DHA berichtete am Sonntag, ein Baulaster sei am Vorabend mit einem anderen Lkw zusammengestoßen. Der Baulaster sei dabei außer Kontrolle geraten und habe auf der Gegenfahrbahn einen Unfall mit neun Pkw und zwei Kleinbussen verursacht. Einige Fahrzeuge hätten Feuer gefangen.