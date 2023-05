Zwei Kinder in Tirol an Leukämie erkrankt: 530 Spender wollen Leben retten

Sistrans – „Ich bin völlig überwältigt, wie viele Menschen gekommen sind“, sagt Organisator Thomas Steinhuber. Der Innsbrucker Kieferchirurg hatte mit Unterstützung des Vereins „Geben für Leben“ in einem TT-Artikel zu einer Stammzellentypisierungsaktion am Sonntag in Sistrans aufgerufen. Über 3000-mal wurde der TT-Facebookbeitrag geteilt, 530 Menschen kamen großteils mit ihrem Nachwuchs, um sich für an Leukämie erkrankte Kinder – Baby Elina aus Österreich und ein dreijähriger Tiroler Bub – als mögliche Stammzellenspender registrieren zu lassen.