Ex-Skispringer Lukas Müller sorgte für Gänsehautmoment

Wien – Um Punkt 13 Uhr fiel am Sonntag der Startschuss für den 10. Wings for Life World Run. Mit weltweit insgesamt 206.728 registrierten Teilnehmern übertraf die Charity-Veranstaltung zur Jubiläumsausgabe ihren eigenen Rekord als größtes Laufsport-Event der Welt. 52.303 Starter zählte der Lauf zugunsten der Rückenmarksforschung in ganz Österreich – 13.500 davon schlossen sich dem ausverkauften Flagship Run in Wien an. Für einen Gänsehautmoment sorgte der querschnittsgelähmte Ex-Skispringer Lukas Müller, indem er die Startlinie erstmals laufend überquerte.

Müller überraschte seinen Team-Kollegen Thomas Morgenstern und Stiftungsleiterin Anita Gerhardter an der Startlinie des Flagship Run in Wien. Wenige Augenblicke vor dem Start stand der seit 2016 inkomplett querschnittsgelähmte Ex-Skispringer aus dem Rollstuhl auf und nahm erstmals laufend teil. Er schaffte sensationelle 2,35 Kilometer, bevor ihn das Catcher Car mit Olympiasiegerin Anna Gasser am Steuer einholte. „Ich bin komplett sprachlos“, sagte Lukas Müller. „Ich bin komplett fertig, es fühlt sich für mich an, als wäre ich einen Ironman gelaufen. Ich wollte der Welt zeigen, was alles möglich ist und warum es so wichtig ist, dass es Wings for Life und den Wings for Life World Run gibt.“