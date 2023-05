Rekord bei Teilnehmern, Ex-Skispringer Lukas Müller sorgte für Gänsehautmoment

Wien – Es sollte nicht vorrangig um Zahlen gehen – zumindest nicht ausschließlich darum, schneller zu sein als andere. Und doch waren es Rekorde, die den Wings for Life Run am Sonntag so bemerkenswert machten. Denn über 206.000 registrierte Läufer aus 192 Ländern, die in 158 Ländern an den Start gingen, sprachen eine klare Sprache für diesen Lauf, dessen Reinerlös der Rückenmarksforschung zugutekommt. Und nach 4,7 Mio. Euro im Vorjahr (160.000 Teilnehmer) sollen es am Sonntag 5,8 Mio. gewesen sein.