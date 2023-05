Bauernhof in Flammen: Großeinsatz der Feuerwehr in Nauders, eine Person verletzt

Nauders – Gegen 19.30 Uhr mussten am Sonntagabend die Feuerwehren Nauders, Pfunds und Landeck ausrücken: In Nauders stand ein Bauernhof in Flammen. Laut ersten Informationen der Polizei wurde dabei eine Person verletzt und ins Krankenhaus Zams gebracht. Auch Tiere dürften sich in dem Gebäude befunden haben, Details waren zunächst allerdings unklar. (TT.com)