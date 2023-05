Betrunkener Dieb auf frischer Tat ertappt: Handgemenge vor Haus in Mayrhofen

Mayrhofen – Auf frischer Tat ertappt wurde am Sonntagnachmittag ein Dieb in Mayrhofen. Wie die Polizei berichtet, schlich er sich kurz nach 16 Uhr in ein Haus im Ortsteil Laubichl, durchsuchte die Räume und stahl Bargeld. Gerade als er das Haus verlassen wollte, wurde er vom 67-jährigen Bewohner überrascht.