Nationalratspräsident Sobotka reist nach Serbien und Kosovo

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) bricht am Montag zu einer Reise in drei Länder des Westbalkans auf. Ziel der Reise nach Serbien, den Kosovo und Montenegro sei es, "den parlamentarischen Dialog weiter zu intensivieren und die bilateralen Beziehungen zwischen unseren Ländern noch stärker auszubauen", sagte Sobotka im Vorfeld der APA. Im Fokus stehe auch die EU-Erweiterung.

Auch in Montenegro und in Serbien wird Sobotka mit seinen Amtskollegen Gespräche führen. In Belgrad ist zudem ein Treffen mit Präsident Aleksandar Vučić vorgesehen. Auf dem Programm stehen weiters Besuche der Demokratiewerkstätten der Parlamente. Jene in Podgorica feiert heuer ihr zehnjähriges Bestehen.