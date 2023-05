Nehammer empfing südkoreanischen Premier Han in Wien

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Montagabend den südkoreanischen Premierminister Han Duck-soo mit militärischen Ehren in Wien empfangen. Anlass des Besuchs ist das 130-jährige Jubiläum der Aufnahme bilateraler Beziehungen zwischen Wien und Seoul. "Wir haben viel darüber gesprochen, wie wir die Beziehungen weiter ausbauen können", sagte Nehammer im Anschluss. Der Bundeskanzler betonte die Notwendigkeit von strategischen Partnerschaften.

Großes Kooperationspotenzial mit Südkorea ortete Nehammer in den Bereichen Forschung und Innovation. So gelte es neben der Abhängigkeit von russischem Gas auch jene von Halbleitern aus Taiwan oder von Photovoltaik und Batterien aus China zu reduzieren. Es müsse im Sinne der Europäischen Union sein, sich hier möglichst breit aufzustellen, sagte der Bundeskanzler. Um einen neuen kalten Krieg zu vermeiden, sei es nötig, in klaren und offenem Dialog zu bleiben, betonte Nehammer. So könne Südkorea auch ein wichtiger Partner bei der Produktion von grünem Wasserstoff oder E-Fuels werden.