Stanley Clarke in Wien: Jazz-Finesse, locker vom Hocker

Weltklasse-Bassist Stanley Clarke gastiert - endlich - wieder in Wien: Am Sonntagabend legte der Jazz- und Fusion-Star im Porgy & Bess einen grandiosen Auftakt seines "Double Features" hin. Natürlich gab es ordentlich "elektrische" Reminiszenzen an die gute alte "Return To Forever"-Zeit mit Chick Corea, aber auch viel faszinierend feine Akustikmusik vom Stehbass - wobei der 71-Jährige diesen mittlerweile per Stehhocker spielt: virtuos, fein und mit unfassbar viel Finesse.





Nein, Stanley Clarke hat sich im Porgy nicht angestrengt, er hat sich nicht einmal bemüht - denn er muss sich einfach nicht bemühen, um seine Finger über die Saiten flitzen zu lassen: Er spielt zwei Sets tatsächlich locker vom Hocker. Wobei seine junge Band da einigen Anteil am Erfolg hat: Jaharis Stampley an den Tasten (und das auch bei den Chick Corea-Nummern souverän), Colin Cook an der Gitarre, Ernesto Modeste (Saxofon) und schließlich Jeremiah Collier sind als Band und als Solisten eine fantastische Ergänzung von Altmeister Clarke. Die Namen sollte man sich merken.

Der zweite Teil des Abends war durchgehend akustisch - allerdings gab es da nur drei Nummern, denn das im Original gerade dreieinhalb Minuten lange "No Mystery" von Chick Corea nahmen Clarke und Band als Ausgangspunkt für eine dreiviertelstündige Kaskade mitreißender Soli zum Abschluss des regulären Programmes. Und kaum kamen die Musiker für die Zugabe retour auf die Bühne, schnallte Stanley Clarke wieder einen seiner E-Bässe um und verabschiedete die Fans mit funkigem Elan.