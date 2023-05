Festakt für neuen Kindergarten im Telfer Obermarkt

Telfs – Bereits seit Februar betreut ein siebenköpfiges Team im neuen Kindergarten Obermarkt in Telfs 34 Kinder in zwei Gruppen. Nun wurde der Standort – montags bis freitags ganztägig von 7 bis 17 Uhr geöffnet – bei einem Festakt im Beisein von Bildungslandesrätin Cornelia Hagele (ÖVP) auch hochoffiziell seiner Bestimmung übergeben. Die Marktgemeinde Telfs hat im Rahmen eines Wohnbauprojekts des gemeinnützigen Bauträgers GHS im Erdgeschoß 270 m² an Flächen angekauft und dort den neuen Kindergarten eingerichtet. Rund die Hälfte der Investitionskosten von gut 1,2 Mio. Euro trägt das Land Tirol.