Theaterprojekt in Lienz: Jugend zwischen „Streamen und Dreamen“

Lienz – Was tun, wenn die Jugend lernen muss, manche der ihr vorgesetzten Vorbilder besser zu ignorieren? Bedrohlich und autoritär stellten Lehrlinge ihre Erziehungsberechtigten und Lehrpersonen in einem Theaterprojekt in Lienz dar. Die Dialoge und Handlungen unter dem Motto „Zwischen Streamen und Dreamen“ waren eindeutig überzeichnet. Doch das Schauspiel zeigte Szenen aus dem Alltag der Jugendlichen.